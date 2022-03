Los dilemas de Marruecos ante la guerra en Ucrania

Desde Rabat se juzga arriesgada una condena a Rusia , pues ello podría hacer mucho más decidido el apoyo militar de Moscú a Argelia en el conflicto diplomático y bélico por el control del territorio que fuera colonia española hasta 1975. La Federación Rusa sigue siendo el primer socio militar del régimen argelino (no en vano, según el Stockholm International Peace Research Institute, las importaciones argelinas de armas rusas se incrementaron un 64% entre 2016 y 2020).

Las autoridades marroquíes son asimismo conscientes de que, más allá de su alianza con Argel, Rusia ha llegado al conjunto de África para quedarse. En los últimos años se multiplican las inversiones rusas –en ámbitos que van desde el militar hasta el energético- en el continente, al tiempo que los tentáculos de Moscú crecen de la mano de agentes no estatales como las milicias del Grupo Wagner, presente en países como Libia, Mali o Burkina-Faso.

Por otra parte, no olvida Marruecos la actitud timorata de algunos de sus principales socios europeos, empezando por España, tras ella Alemania, a propósito de la cuestión saharaui. Desde que la Administración estadounidense diera el paso en noviembre de 2020 de reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental –que la actual de Biden no ha revertido- Rabat aguarda de sus vecinos el respaldo a su propuesta de autonomía para la excolonia española.

No en vano, con motivo del último discurso pronunciado con motivo del aniversario de la Marcha Verde, el rey de Marruecos, Mohamed VI , avisaba de que sólo mantendría relaciones comerciales con aquellos países que reconocieran la marroquinidad del Sáhara y pedía a sus socios posiciones “atrevidas” y “claras”. El escaso apetito de Estados Unidos por Oriente Medio –con la salida atropellada de Afganistán y su papel en el conflicto de Yemen como ejemplos recientes- no pasan tampoco desapercibido en Rabat.

Por ello, en la votación del pasado miércoles Rabat quiso marcar distancias y reivindicar una posición autónoma . Una neutralidad que el pasado 26 de febrero el Ministerio marroquí de Exteriores puso de manifiesto al referirse al conflicto bélico como “escalada militar” y “situación entre la Federación de Rusia y Ucrania”, aunque defendiendo “el no recurso a la fuerza para la solución de controversias entre Estados” y manifestando su “firme apego al respeto de la integridad territorial, la soberanía y la unidad nacional de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas”.

Para el investigador del Centro Marroquí de Ciencias Sociales Abdellah Rami en declaraciones recogidas por el diario local Libération, “Marruecos está en una situación particular. Pone en la balanza los pros y los contras en función de su conflicto con Argelia. No quiere poner todos los huevos en la cesta de Washington. De hecho, Rabat está teniendo en cuenta los equilibrios de fuerzas en la escena internacional y reconoce a las fuerzas emergentes como China y Rusia”.

“No debe dejar que las cosas se desequilibren del lado de Argelia dejándoles el campo libre. Dicho de otra forma, Marruecos no debe ofrecerle a Argel la ocasión de reforzar sus relaciones con Moscú incluso si estas no son demasiado sólidas”, zanja Rami. “Prudencia”, resumía el experto.

Distinto es el juicio de la politóloga colombiana Clara Riveros, presidenta del think tank CPLATAM y buena conocedora de la realidad política marroquí. “La posición de Marruecos puede ser no solo interpretada sino cuestionada e interrogada. El país defiende su integridad territorial con uñas, dientes y todo lo que haga falta, ya sean mecanismos legítimos (diplomacia) e ilegítimos (por ejemplo, generar una crisis migratoria en Ceuta como retaliación a Madrid). Entonces, ¿cómo no condenar la invasión rusa en Ucrania y optar por la comodidad de una presunta ‘neutralidad’ que sirve más a Putin que a la integridad territorial del Estado soberano de Ucrania, agredido y devastado por el invasor? ¿Continúa el revanchismo y el ajuste de cuentas con Europa?”, se pregunta Riveros.