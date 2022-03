Ayuda contrarreloj: Ucrania recibe 17.000 armas antitanque en seis días para frenar el avance ruso

Tic, tac, tic, tac. Los sonidos de las explosiones no son los únicos que definen la invasión rusa de Ucrania. También lo es el de las manecillas del reloj. Rusia no ha atacado todavía las líneas de abastecimiento ucranianas. Pero los expertos bélicos lo consideran inminente. Por ello, los aliados occidentales de Volodímir Zelenski se afanan en hacer llegar armas y sistemas de defensa a Kiev. En apenas seis días, más de 17.000 armas antitanque han cruzado la frontera desde Polonia y Rumanía, de acuerdo con The New York Times.