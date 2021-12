Los cinco momentos de Rajoy en la comisión Kitchen: rifirrafes, negativas y retranca

El expresidente del Gobierno ya había adelantado el contenido de su declaración, y pese a la vehemencia de algunos de los diputados que le interrogaban, no se ha movido ni un ápice de su plan inicial. Eso sí, se ha quejado de estar siendo "acusado" de muchas cosas y ha terminado las dos horas de sesión reclamando solemnemente a los diputados que no obliguen a la gente a defender su presunción de inocencia. Estos han sido los cinco momentos más llamativos de la sesión:

¿Ha hablado usted alguna vez con Villarejo? -le ha preguntado el diputado socialista Felipe Sicilia. "No he hablado con él nunca, no me consta que me haya mandado un mensaje y jamás le he respondido a uno", ha empezado a decir Rajoy mientras leía. Después ha intentado mostrar las contradicciones sobre él del comisario que coordinó la Kitchen, pero el diputado Sicilia le ha frenado dándose por respondido.