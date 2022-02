Ayuso y Casado, de amigos del alma a enemigos íntimos

Ayuso, en la segunda fila de la política entonces, había contado con la ayuda de Miguel Ángel Rodríguez, ex mano derecha de Aznar . "Soy su jefe de Gabinete, que significa que es el primero que recibe la bronca por la mañana", aseguró él en el programa Mi casa es la tuya Rodríguez. "Por supuesto, y el último que se la lleva", respondía entre risas la presidenta madrileña.

Con la llegada al poder, ocurrió que Ayuso comenzó a tener discurso propio: "Antes de nada y por encima de todo soy presidenta de la Comunidad de Madrid". Desmarcándose a veces de la línea nacional en las elecciones de 2021, con roces como la inclusión por parte de Génova de Toni Cantó, ex de Ciudadanos, en sus listas . "Y por eso yo quiero encabezar y dirigir ahora este proyecto en los dos próximos años en libertad", proclamaba ella.

Pero la fractura se haría evidente con el Congreso del PP de Madrid. "Cuando se convoque me presentaré, no hay más novedades", decía Ayuso. "De momento no hay ningún Congreso convocado, con respecto a los congresos regionales eso se irá viendo poco a poco", respondía el secretario general del PP, Teodoro García Egea.