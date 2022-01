La Ley de Vivienda, la última bronca entre el Gobierno y un CGPJ caducado

No pudo ser. Este martes estaba previsto el paso por Consejo de Ministros de la ley de vivienda, uno de los proyectos que más quebraderos de cabeza ha dado al Gobierno de coalición. Sin embargo, la aprobación tendrá que esperar. Superados los muchos problemas que dividieron a PSOE y Podemos hasta cerrar el acuerdo, que interfirieron incluso en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado, ha surgido in extremis un nuevo contratiempo, esta vez con la Justicia.

La bronca entre el Gobierno y el Poder Judicial se ha venido intensificando a cuenta de la no renovación del órgano de gobierno de los jueces , que ya lleva tres años en funciones y sin visos de renovarse.

La nueva ponencia se estudiará el 27 de enero y según las mismas fuentes es difícil que no se apruebe el mismo día. Se remiten a que en la votación del jueves pasado quince miembros del Pleno rechazaron la ponencia de Cuesta , que avalaba la norma, frente a seis vocales que la avalaban, así que parece más que difícil que se la balanza se incline ahora en la otra dirección.

El informe no es vinculante pero sí preceptivo. Aunque eso no significa que el Gobierno esté obligado a esperar, una vez ha trascendido que seguirá adelante con la norma. El plazo para el informe ya había vencido, así que el Ejecutivo no tenía por qué demorar su calendario previsto. Sin embargo, ha optado por hacerlo, en aras de la “seguridad jurídica” del texto, según anunció la ministra portavoz confirmando el retraso con cierta dosis de resignación. “Nos hubiera gustado (aprobarlo este martes), pero lo vamos a aplazar”, dijo en La Sexta.