Mireia Sánchez, experta en desarrollo personal: "Si todos nos mirásemos como las obras de arte que somos, no habría conflictos"

Entrevista a Mireia Sánchez, autora del libro 'Crea tu vida' que proporciona al lector herramientas para redibujar su vida a través del arte y la creatividad

La autora aboga porque el proceso creativo se aplique a todas las dimensiones de nuestra vida

Basta hablar un rato con Mireia Sánchez para entender por qué esta editora de libros educativos y de material escolar, autora de 9 libros para niños, dedica gran parte de su tiempo libre a ayudar a las personas a conocerse mejor a través del arte. Su última obra, Crea tu vida (Cúpula 2021) es mucho más que un libro; de hecho, ella lo llama Cuaderno creativo para alcanzar tu bienestar.

Mireia Sánchez sabe por experiencia personal, que el proceso creativo se puede aplicar en todos los procesos que conforman nuestra existencia. Ella inició su camino de crecimiento personal desde la creatividad y el arte, por eso ahora quiere compartir sus herramientas en forma de cuaderno de actividades. Crea tu vida es como esos cuadernillos de repaso del curso escolar que hacíamos todos los veranos cuando éramos niños... sí, esos que tenían un montón de dibujos, colores y ejercicios. La diferencia es que el repaso que Mireia Sánchez nos propone no es de aquello que ya sabemos, sino de todo lo que aún podemos descubrir sobre nosotros mismos.

Pregunta: ¿Se puede decir que Crea tu vida es una vía para el desarrollo personal a través del arte y la creatividad?

Respuesta: Concebí este libro para que el usuario hiciera un doble trabajo: por un lado, un camino de desarrollo personal, pero desde la creatividad, porque resulta mucho más ameno, el beneficio es mucho más inmediato y eso hace que sigas motivado para seguir indagando por todas estas técnicas y terapias. Pero al mismo tiempo, estás despertando una serie de conexiones, y hablo de esas conexiones que, como dice la neurociencia, cuantas más haces, más soluciones alcanzas, porque tienes más caminos y más apertura. Pues a mí me parecía muy interesante hacerlo desde aquí. La persona que complete este libro va a conocerse mucho mejor, pero a través de una herramienta que es la creatividad, que al tiempo le va a permitir hacer más conexiones en su vida, porque llegará a más soluciones más deprisa, porque su mente estará entrenada para crear.

P: ¿Qué tienen en común el arte y el desarrollo personal?

R: El denominador común es el amor: cuando amas, creas y cuando creas, amas. Para mí, el autoconocimiento empieza por amarse uno mismo, que es lo que realmente es difícil, porque estamos siempre pendientes de gustar, pendientes de atender y nos vamos olvidando de nosotros. Conectar con uno mismo y con el amor hacia uno mismo te permite realmente llenarte de amor y entonces sí puedes ofrecer todo el amor "que te sobra". Para mí, cada acto de creación, sea a través de la escritura, de la pintura, de la música de la danza, cualquier acto de creación implica una conexión con el amor. No puedes crear sin amar. A mí, la creatividad, me salvó de momentos de infortunios que la vida me trajo…entonces yo creo cien por cien en esto.

P: ¿Podemos usar estas herramientas de creatividad para crear nuestra propia vida, no necesariamente una obra de arte?

R: Lo mismo es crear una obra de arte que crear tu vida…que es una obra de arte, desde mi punto de vista. Porque siempre digo: Si todas las personas nos mirásemos como las obras de arte que somos, no habría conflictos. Me parece muy interesante tratarte a ti mismo como una obra de arte para poder tratar a los demás como una obra de arte. Y eso pasa por separar el ego del amor. Por eso, quien ama, crea y quien crea, ama. Cuando te desvinculas del ego y sales de juicio, del miedo, de la pereza, de la duda, de la ira, de todo esto que conforma el ego, y te conectas con el amor desde la creación, empiezas a funcionar como una obra de arte y puedes admirar a los demás desde ahí.

No estamos hablando de Velazquez y de Leonardo, estamos hablando de: pon amor en lo que hagas y te va a salir bien seguro

P: Entonces, ¿crees que se puede usar la creatividad, por ejemplo, para cambiar una mala relación con una persona?

R: Si, claro, por eso justamente el libro se llama Crea tu vida: porque está dirigido a cualquier persona que quiera mejorar su bienestar. Hay muchos ejercicios en los que realmente lo que haces es conectar con tus amigos, entender a tu familia, perdonar a las personas que de alguna forma crees que te han ofendido…es conectar con la paz. ¿Cómo? Pues sí, las herramientas son creativas, pero al final se trata de que tú te sientas bien. Cuando uno se siente bien y conecta con esta posibilidad, ya escogerá su vía: hasta un panadero puede ser creativo. No estamos hablando de Velazquez y de Leonardo, estamos hablando de: pon amor en lo que hagas y te va a salir bien seguro. Entonces, el libro, en realidad, es un libro de amor. Es un libro de amor a uno mismo y de amor a los demás.

P: ¿Cualquier persona puede completar tu cuaderno creativo, o es solo para las personas que tengan un problema o dificultad en su vida?

R: Yo creo que todos tenemos cosas a solucionar, a mejorar, pero no hace falta que tengas un cuadro psicótico. Siempre puedes encontrar herramientas que den sentido a tu vida, que hagan que puedas funcionar desde un espacio de amor, donde todo te sea más fácil, más cómodo, pero simplemente por ti. Porque cuando te encuentras con personas enfadadas con la vida -y puede ser que tu estés enfadado con tu jefe- pero al final, quien lo pasa mal por esa ira eres tú, y el otro puede que ni se entere de nada. Entonces… date cuenta de que esta persona te está poniendo luz a alguna carencia tuya y por eso tú estás saltando.

P: ¿El libro también puede funcionar para artistas que viven de su creatividad y que de pronto se ven ante una crisis o bloqueo?



R: En el fondo, los artistas bloqueados son personas bloqueadas. Yo doy unas herramientas que te permiten conexiones nuevas, enfoques nuevos, con los que otra vez vas a generar conexiones nuevas y creativas que te van a desencallar en tu momento vital. Cuando un artista -y lo digo desde mi parte artística- se siente bloqueado, en realidad no tiene un conflicto con su obra, tiene un conflicto consigo mismo. Entonces tiene que salir de ahí, y este libro es un camino.

La sociedad nos empuja a estar permanentemente activos y parece que si no produces no eres nadie

P: Para poder completar tu libro, tu cuaderno creativo, dices que hace falta dedicarle tiempo…¿crees que es sencillo encontrar esos espacios de introspección en una sociedad como la nuestra que nos impone un ritmo frenético?

R: La sociedad nos empuja a estar permanentemente activos y parece que si no produces no eres nadie. Pero también hay un momento del libro en el que digo que al final, buscarse tus momentos para trabajarse a uno mismo, es tu responsabilidad (…) Las condiciones del libro implican tiempo para ti, solamente con eso ya vas a realizar un gran aprendizaje, porque habitualmente no estamos con nosotros, a solas. Por ejemplo, la tendencia más natural es que la culpa sea siempre del otro porque eso es lo fácil: que la culpa sea del otro, así yo me despreocupo.

P: ¿Cómo ve Mireia Sánchez al ser humano del siglo XXI, con tanta tecnología que nos anestesia y nos hace desconectar de nosotros mismos?