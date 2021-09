Las lesiones pulmonares asociadas al vapeo, infradiagnosticadas por culpa de la pandemia

Eva Cabrera César, hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y miembro del Comité SEPAR Jóvenes , junto a Abel Pallarés Sanmartín, del Hospital Montecelo, Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, han publicado, en la revista científica Archivos de Bronconeumología el editorial “Lesiones pulmonares asociadas al consumo de cigarrillos electrónicos, no todo es Covid-19” , en el que reflexionan sobre como la aparición del SARS-CoV-2 , a principios del 2020, ha dejado caer en el olvido otras enfermedades que se diagnosticaron en el 2019, con el riesgo de su infradiagnóstico.

En España, apunta Cabrera César, “aún no se han notificado casos de esta enfermedad, que se definió en el verano de 2019, con lo cual era poco conocida , y al llegar la pandemia se le ha dado menos visibilidad por eso probablemente en nuestro país no se hayan notificado casos. Además, en EEUU dejaron de actualizar las cifras en febrero de 2020”.

La doctora Dra. Ana Hernández Voth, neumóloga experta en tabaquismo de Ruber Internacional Centro Médico La Habana , explica que el término EVALI (E-cigarette or Vaping Associated Lung Injury) “se refiere a un grupo de lesiones pulmonares producto de la inhalación del aerosol creado por el calentamiento de un líquido que contiene varias sustancias tóxicas (nicotina, cannabinoides, glicerol, dietilenglicol, propilenglicol, nitrosaminas, partículas PM, cromo, níquel) y que se encuentran en este tipo de dispositivo”. Se trata de una patología pulmonar aguda o subaguda que consiste en daño alveolar difuso, bronquiolitis y neumonitis ; esto es, inflamación aguda de los alveolos y los bronquiolos. “Estas alteraciones crean imágenes en radiografías o tomografías computarizadas torácicas en forma de infiltrados en vidrio deslustrado u opacidades, muchas veces indistinguibles de otros procesos inflamatorios o infecciosos, por muchas otras causas”, prosigue esta experta. Además, el doctor Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) , asegura que “los efectos comienzan días o semanas después de usar un producto para vapear” .

Los síntomas respiratorios son principalmente la sensación de dificultad para respirar (disnea), tos persistente, dolor torácico y, en algunos pacientes, expectoración sanguinolenta (hemoptisis) . Son frecuentes también síntomas digestivos, como las náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, así como la fiebre y los escalofríos . La especialista en tabaquismo de Ruber Internacional Centro Médico La Habana asegura que “en la gran mayoría de los casos la evolución de estas lesiones pulmonares, si no son tratadas, es el desarrollo de insuficiencia respiratoria aguda, un cuadro clínico grave y potencialmente mortal, que precisa oxigenoterapia para su tratamiento”.

Para realizar una correcta historia clínica del paciente y evitar así caer en posibles errores de diagnóstico, la doctora Eva Cabrera Cesar sostiene que “muchos fumadores de cigarros electrónicos u otras formas de consumo de tabaco que no son el cigarro tradicional piensan que "no son fumadores", con lo cual, en las historias clínicas del médico, debe incluirse de forma detallada la pregunta si fuma tabaco en cualquiera de sus formas, incluyendo cachimbas, e-cig... y todos los nuevos productos”. Además, prosigue la doctora Ana Hernández Voth, “ante la duda, la realización de un exudado nasofaríngeo para detectar la presencia de PCR del SARS-CoV-2 distinguiría las dos etiologías, si bien estas patologías pueden no ser excluyentes”. En cualquier caso, continúa esta experta, “el tratamiento de ambas patologías se basa en adoptar las medidas de soporte respiratorio necesarias para mantener una oxigenación adecuada, y el empleo de fármacos esteroideos sistémicos para el tratamiento de la inflamación”.