El caso Conil: Andalucía cambia de criterio y cuenta a los turistas a la hora de contabilizar la incidencia

El criterio era claro, por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes tocaba cierre perimetral . Tan sencillo como eso. Sencillo hasta que ha llegado la quinta ola en pleno verano, e importantes poblaciones turísticas andaluzas se acercan, o sobrepasan, esa tasa. Sin salir de Cádiz, los números de dos destinos masivos en estas fechas de verano, Conil de la Frontera y Tarifa, son rotundos . En la primera la tasa ya ha superado con mucho la barrera establecida de los 1.000. En la segunda ya va por 676. Miles de puestos de trabajo están en juego. Los sectores afectados lo tienen claro. Cerrar no es una opción para ellos.

Una fuente que los alcaldes de estas poblaciones, cuya subsistencia invernal depende en gran medida de estos dos meses fuertes de verano, no quieren que se seque.

" La tasa de incidencia hay que calcularla en base a la población que tenemos en Conil en la actualidad ", dice Juan Manuel Bermudez. "Por darle un dato, el día 27 de junio teníamos 75.000 visitantes en nuestro pueblo. Por lo tanto no calculemos la tasa en base a los 23.00 que somos en invierno".

Una sencilla operación matemática que dejaría la tasa por debajo de los 500, y que parece haber convencido a la Junta de Andalucía . La reunión de su Comité de Expertos ha decidido no cerrar perimetralmente Conil. El criterio ha cambiado. Las nuevas cuentas, las ha explicado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre que apuesta por `diluir´ la tasa de Conil, teniendo en cuenta esos aumentos de población.

El cambio abre un precedente al que pueden llegar a acogerse todas aquellas localidades turísticas andaluzas que se vean en la misma situación . También un debate, sobre la conveniencia, o no, de calcular las tasas de incidencia teniendo en cuenta a los turistas.

"En principio tiene sentido revisar los datos en función de la población existente, pero si se hace hay que hacerlo con todos", opina el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March. " Y hay que hacerlo en base a datos reales, no con estimaciones. ¿La población que dan es esta, o es una cifra de otros años?. ¿Se decide en base a una información que se cree, o que es real?. No puede ser que en un caso se haya utilizado este criterio, y en otros sitios no se utilice el mismo criterio".