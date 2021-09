Las causas por las que España es el país con más repetidores

Es uno de los males endémicos del sistema educativo español. En España se repite más que en ningún país de nuestro entorno . El último informe en confirmarlo ha sido 'Education at a Glance 2021', dado a conocer este jueves por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

En cuarto de la ESO, bachillerato, FP Básica y de Grado Medio, los resultados no son mejores: repiten curso el 7,9% de los alumnos en España frente al 3% de los países de la OCDE y del 3,3% en la UE.

Lo primero que hay que decir es que aunque en España se repita como en ningún otro país, estos datos no se corresponden con los resultados en matemáticas o lengua de los alumnos españoles en el informe PISA, donde se sitúan prácticamente en la media de la OCDE. Es decir, con el mismo nivel de competencia, en España se suspende mucho más que en cualquier sitio. De hecho, algunos analistas apuntan a que si en España no se repitiese tanto, los resultados en PISA mejorarían.

Los expertos se quejan de la falta de un análisis y de unas orientaciones claras de por qué y para qué se repite. "Eso hace que España sea uno de los países con más repetidores. Y no parece que la repetición, en general, en sí misma suponga una mejora", sostiene el pedagogo y escritor Gregorio Luri.

Luri defiende que solo merecería repetir curso en aquellos momentos donde se produce una fractura, en momentos críticos, de la evolución del alumno. "En tercero o cuarto de primaria, con ocho y nueve años, los alumnos viven una auténtica revolución intelectual. Tienen que pasar de aprender a leer a aprender leyendo. En esta situación, vemos que los que más riqueza de vocabulario tienen, más rápido progresan. Quizás ahí, a esos alumnos que necesitan para enfrentarse a los retos de la lectoescritura un dominio lingüístico más amplio, sería interesante estudiar su repetición. En los demás caso no parece que tenga resultados positivos", asegura.

Juan Izuzkiza, profesor de filosofía y autor del libro 'Borregos que ladran', señala que "es buena noticia" que se diga que en España somos punteros en repetición. "Lo que me parece mala noticia es que la Administración quiera maquillar estos datos con conceptos como el aprendizaje por competencias o el aprendizaje significativo como solución para que haya menos repeticiones", apunta. "No hay que estar dando continuas vueltas a la metodología, porque que el buen método no es un método, sino un profesor", explica.