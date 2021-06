Un mes después de la crisis de Ceuta: frontera sellada, relaciones heridas

Si un extraterrestre cayera este fin de semana en las playas pedregosas y de aguas calmas del municipio marroquí de Fnideq, que muchos de sus vecinos siguen llamando después de la independencia Castillejos , junto a la valla de Ceuta , y le pasaran en YouTube o por televisión las imágenes de lo sucedido entre los días 17 y 18 de mayo , no se creería que se trata del mismo lugar.

Aunque el desencuentro entre España y Marruecos llevaba fraguándose durante meses, y las autoridades españolas no lo vieron venir, la ‘invasión’ de Ceuta -84.000 habitantes según los últimos censos- desencadenó una crisis que todo apunta a que ha venido para quedase. El desencadenante último de lo sucedido en Ceuta fue la hospitalización en España del líder del Frente Polisario –organización con la que Rabat está técnicamente en guerra- Brahim Ghali durante 44 días.

Control férreo de los accesos a la frontera

Ni rastro de los grupos de jóvenes que se acumulaban, desconcertados, entre el 17 y el 19 de mayo, en esta zona esperando novedades en la frontera. No hay motivos para la preocupación para los agentes, que se despliegan por toda la ciudad. Están en la cornisa, alumbrando con sus linternas a todo aquel que se lance al agua a horas intempestivas, o a plena luz del día en los cortafuegos de los montes que separan los dos países.

Marruecos no quiere que se repitan escenas como las de aquellos días de mayo, que el Parlamento Europeo acabó censurando en una declaración el pasado 10 de junio en Estrasburgo y que agravó las relaciones con España a pesar de la tensa calma que han vivido desde entonces.

No se vislumbra en el horizonte ninguna propuesta que pueda iniciar el deshielo en el que se han instalado las relaciones. Como la propia Cancillería marroquí se encargó de aclarar el primero de junio en un extenso comunicado, si bien el caso Ghali se percibió en Rabat como una puñalada en la espalda de un socio estratégico con el que Marruecos comparte información sensible en diversas materias, la razón de fondo del desencuentro es la cuestión del Sáhara Occidental . Rabat esperaba de Madrid un cambio de postura desde que la Administración Trump, en los estertores de su mandato, reconociera públicamente –fue a través de un tuit del anterior presidente- la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española.

De desencuentro en desencuentro

Mucho ha ocurrido, más aún se ha dicho, desde aquellos días frenéticos del mes de mayo. Visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , a Ceuta , retirada sine die de la embajadora marroquí en España Karima Benyaich, declaración de rechazo a Marruecos del Parlamento Europeo, voluntad de las autoridades españolas de integrar a las dos ciudades autónomas en el espacio Schengen y solicitar visado –hasta ahora los habitantes de las zonas de influencia de Ceuta y Melilla, esto es las provincias de Tetuán y Nador estaban exentos- a los marroquíes, propuesta de Madrid de desplazar agentes de Frontex (la agencia europea de guardia de fronteras) a las dos ciudades autónomas, anuncio por parte de Rabat del regreso a su país de todos los menores no acompañados marroquíes que se encuentran en suelo europeo, exclusión de los puertos españoles de la Operación Paso del Estrecho, etcétera.

Decenas de miles de personas vivían en el municipio y otras localidades de la provincia de Tetuán del llamado “comercio atípico” y varias miles cruzaban a diario la raya para trabajar en Ceuta. Los productos españoles –galletas y chocolatinas, lácteos, productos de limpieza y de higiene personal, etc.- siguen en los anaqueles de las tiendas de Castillejos, aunque ahora llegan, pagando sus correspondientes impuestos, por el cercano puerto de Tánger Med. “Los precios no han subido para los consumidores, porque ahora la mercancía llega en grandes volúmenes y se importa a precio más bajo que cuando entraba desde Ceuta a través del contrabando”, asegura un comerciante a NIUS.

Rabat se ha tomado en serio el desarrollo de una de las regiones –la comprendida entre las faldas del Rif y el Estrecho de manera particular- más deprimidas de Marruecos. Al margen del desarrollo urbanístico, Tetuán ve multiplicarse las zonas industriales y comerciales en los últimos años. “Hay un proyecto del Gobierno marroquí para Tetuán y la zona, pero el ‘timing’ no ha sido el correcto porque no se generan puestos de trabajo a la velocidad que se han perdido con el cierre de la frontera con Ceuta”, asevera a NIUS un vecino de Tetuán que emprende con una empresa de servicios de atención al cliente dirigida a clientes españoles.