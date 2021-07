Isabel tenía, después de ser madre, la regla cada 28 ó 29 días. No le fallaba ni un mes. Pero tras vacunarse en enero su menstruación desapareció durante tres meses. "La única alteración que he tenido en mi ciclo en dos años ha sido después de que me inocularan la vacuna de Pfizer contra la covid", cuenta a NIUS. Isabel, fisioterapeuta de una mutua, recibió su segunda dosis a mediados de febrero. A los pocos días tuvo su última regla normal: "En marzo, abril, mayo no me bajó cuando tocaba", dice. Lo sabe a ciencia cierta porque llegó a consultar con el ginecólgo, extrañada, y su médico le reconoció que estaba recibiendo más consultas parecidas en mujeres vacunadas, pero que este efecto secundario no está reconocido ni en la ficha técnica de la vacuna ni por el ministerio de Sanidad.