La quinta ola 'enfría' la desescalada: "Hasta 2023 habrá que vivir con restricciones"

Hasta que todos, en todo el mundo, estemos vacunados o inmunizados, no se volverá a la normalidad. O no se debería, en opinión de los expertos. La quinta ola ha puesto de manifiesto que vacunar a muchos no evita que se disparen los contagios, y de manera explosiva. Y eso a pesar de la vacunación. Porque hay personas sin inmunizar susceptibles de contagiarse, y además el virus circula por muchos países del mundo, mutando en variantes más resistentes.