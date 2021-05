Salvador Macip, investigador: "AstraZeneca ha sido desprestigiada, pero es tan buena como las otras"

Ha habido una "guerra fría" entre Europa y la farmacéutica, con decisiones geopolíticas por no haber recibido las dosis acordadas

Para el médico investigador de la Universidad de Leicester, Salvador Macip, la intervención de la EMA es una prueba de que el proceso de farmacovigilancia de dicha vacuna funciona y garantiza que es tan segura como las demás. El resto forma parte de una gran campaña de desprestigio que, con intereses geopolíticos, ha llevado a Europa a cancelar contratos con la farmacéutica e, incluso, a tratarla como una vacuna "de segunda".

"AstraZeneca ha recibido una importante campaña de desprestigio, pero es tan buena como las otras", en palabras del también investigador de la Universitat Oberta de Catalunya, para el que esta vacuna se antoja imprescindible en el control mundial de la pandemia. De hecho, espera que dicho desprestigio no llegue a los países en vías de desarrollo; de hacerlo, "retrasaríamos el control de la pandemia y el virus podría producir mutaciones que causen problemas, podríamos sufrir todos.".

Pregunta: Para algunos, la vacuna de AstraZeneca es "la mala" entre las vacunas...

Respuesta: Todas las vacunas que han sido probadas para el uso en Europa son buenas, han pasado las comisiones y han sido aprobadas. Pero hemos creado esta división entre 'buenas y malas' que no tiene nada de científico.

P: Hay quien rechaza ser vacunado con ella y espera a más adelante, cuando su sistema de salud le cite para inocularle con otra. ¿Es lógico?

R: Es logico que la gente desconfíe y he oído ese tipo de casos, porque ha habido una importante campaña de desprestigio. Pero esta vacuna es tan buena como cualquier otra. La vacuna buena es la que te ponen. Hay que vacunarse cuanto antes y con cualquiera de las que hay disponibles en Europa.

P: Habla de campaña de desprestigio hacia AstraZeneca. ¿Por qué?

R: Ha habido una guerra fría entre AZ y la comunidad europea por la falta de dosis que cree no haber recibido por una mala gestión de la compañía. Mientras tanto, el RU ha puesto en evidencia una mala gestión de Europa porque ha tenido suficientes dosis cuando Europa ha ido a trancas y barrancas; también le ha servido para presumir del Brexit, porque lo ha hecho sola.

P: Y todo esto ha herido a la Comunidad Europea...

R: La geopolítica ha acabado generando esta batalla contra AstraZeneca. Es una maraña complicada que ha hecho que pasemos a desechar prácticamente esta vacuna, a cancelar contratos y a usar todas las herramientas para devolverle el golpe de no tener las dosis prometidas, cuando deberíamos valorarla tanto como a cualquier otra.

P: ¿Por qué la farmacéutica no está produciendo y entregando las dosis prometidas?

R: Fabricar vacunas no es como fabricar zapatos, es un proceso complicado. Y seguramente AstraZeneca pecó de optimista y, al final, han acabado cumpliendo los contratos como ellos creían mejor legalmente. Y todo ha acabado perjudicando a Europa.

P: ¿Y el criterio de los expertos?

R: Este problema político, legal, económico y social está enmascarando los datos científicos. Las decisiones de algunos países de Europa están yendo en contra de lo que dictan los expertos. La EMA (Agencia Europea del Medicamento) dijo que era segura y que recomendaba ponerla, pero después los políticos han decidido no hacer caso de una entidad independiente como es esta. Pero ¿de qué sirven los expertos si no les queremos hacer caso? Muchas decisiones no se pueden calificar de científicas.

P: ¿Cómo cuáles?

R: Si nos fijamos en nuestro país, no inocular la vacuna de AstraZeneca a los mayores es absurdo. Las trombosis raras aparecen en una frecuencia muy baja y todas las vacunas son igual de seguras. Nada hacía pensar que no funcionaría bien en los mayores y, de hecho, el Reino Unido lo ha demostrado ya que es la que más ha utilizado. En España no se ha vacunado con ella a gente mayor en peligro y se ha perdido un tiempo precioso poniéndosela a personas que podían esperar su turno.

P: ¿Podrá recuperar la confianza que ha perdido?

R: No lo sé si porque el daño es importante. Como resultado de esta campaña de desprestigio y atendiendo a que hay otras vacunas disponibles, quizá llegue el momento en el que AstraZeneca no sea esencial en Europa.

P: ¿Y cuál puede ser su destino?

R: Contamos con ella para vacunar a los países conocidos como menos ricos, aunque no sin mayores dilemas. Por ejemplo, los Estados Unidos están regalando sus dosis porque tienen suficientes de otras y las están dando a modo de caridad. Así, la India podría recibir las vacunas que otros no quieren, pero esto contribuye a la imagen de vacuna de primera y segunda clase, y da lugar al problema ético de dar a los pobres las 'migajas' que no queremos. Es insultante y no es correcto.

P: ¿Y si los países en vías de desarrollo también desconfiaran de ella?

R: Tendremos un problema todos. Si en esos países también circula esa percepción de inseguridad y ese desprestigio, no vacunaremos todo lo rápido que podríamos, retrasaremos el control de la pandemia y el virus puede producir mutaciones que creen problemas. Acabaremos sufriendo todos. Es una carrera entre la vacuna y el virus y por eso deberíamos hacer campaña para recuperar la confianza tanto en países ricos como en pobres.

P: ¿A usted le han vacunado? ¿Cuál ha recibido?