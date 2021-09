La familia de Yéremi Vargas pide al juez que sigan investigando a 'el Rubio' por la desaparición del menor

Expone sus argumentos al titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y considera necesaria su valoración en la oportuna fase judicial , para obtener una condena o la absolución del sospechoso . También pide que vuelvan a buscar al pequeño, con técnic as más modernas con el objetivo de recuperar sus restos y esclarecer lo ocurrido.

Fuentes del instituto armado explican a NIUS que "no parece razonable volver a tomar declaración al procesado, ya que en su día se negó. Podría hacerse una reconstrucción de los hechos o tomarle muestras de ADN -a lo que siempre se negó-. También volver a interrogar a los dos presos que consiguieron entresacar al presunto agresor una confesión de su autoría". El juez desestimó sus testimonios porque pensaba que incurrían en contradicciones.

Varios testigos aseguraron que 'el Rubio' tenía problemas con el alcohol . Acudía a diario al bar Nisio a diario, a escasos metros del solar y desde el que podía verse a los niños. El letrado lamenta que no se haya podido"contar con la inmediación necesaria sobre dicha diligencia policial , restando validez a dicho indicio y sospechas". Añade que su aspecto físico "también es otro elemento que encajaría en el perfil de persona susceptible de haber cometido los hechos ".

Otro de los testigos claves en el caso fue un niño de 11 años. Afirmó haber visto un coche blanco circulando en dirección contraria el día de los hechos, en la hora próxima a la desaparición del menor. Dio el nombre de un determinado modelo que quedó descartado y no pudo identificar al conductor, aunque hablaba de un hombre con una gorra , una prenda de vestir que Antonio Ojeda siempre utilizaba. El juez también desestimó este relato al considerar que carecía de valor .

Según figura en la sentencia, el interno de confianza acudió a declarar a sede judicial. Manifestó que después de haber estado en una videoconferencia 'el Rubio' se había venido abajo y habían hablado del tema. "Antonio me dijo que el niño llegó de color azul y que había fallecido por algo de asfixia o algo. Que Antonio más o menos le refleja que puedo usarse disolvente o alguna sustancia ", consta en el escrito, que el juez no tuvo en cuenta.

'El Rubio' se exculpaba cuando denunciaba como testigo y señalaba a posibles responsables. Cuando le interrogaban como sospechoso siempre se negaba a declarar. En el escrito presentado al juez, el letrado plantea: en los dos procedimientos en los que Ojeda se vio implicado, dejó un lapso de tiempo de seis meses hasta que acudió a una sede policial. "A esta representación le aborda la enorme duda , de si de verdad quería colaborar en la búsqueda del menor, por qué no mencionó dicho hecho antes."

La Sentencia de 26 de junio de 2003, concluyó que "es cierto que el silencio del acusado o la falta de veracidad de su versión exculpatoria no son por sí solos suficiente prueba de cargo, de modo que no puede considerarse enervada la presunción de inocencia si no se dispone de otros elementos probatorios".