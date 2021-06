El tiro de hacha, el nuevo pasatiempo antiestrés: "Para mí es mejor que un psicólogo"

Un 'hobbie' para desestresarse

"Tiene ese factor de novedad, de '¡Uau, voy a lanzar un hacha!'", comenta. Una moda que se ve impulsada por la popularidad de series como 'Vikingos'. Para él, uno de los beneficios claros es ejercitarse : "¡Imagina lanzar un hacha de un kilo, 30 o 40 veces!". Además de todas las veces que hay que acercarse a recoger el arma -y si no la clavas te tocará agacharte-.

Pero, ¿no son armas?

"Pero, ¿es seguro?", se seguirá cuestionando todavía más de un lector. ¡Que no cunda el pánico! Hasta el momento, en Urban Safari no han tenido accidentes; nadie se ha cortado o ha perdido una extremidad. Para evitar resbalones, las hachas no se pasan de un jugador a otro: se dejan en una repisa entre lanzamientos. También hay sistemas que evitan que las hachas reboten hacia atrás. "Es importante mantenerse detrás de la línea de seguridad después de lanzar", advierte Sacha.