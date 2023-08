La familia de Olga Carmona: su orgulloso padre que murió sin ver su gesta en el Mundial y la devoción por su madre

Olga Carmona dedicó su gol contra Inglaterra que hizo a España campeona del mundo en Futbol Femenino a Merche, la madre de una amiga que acababa de fallecer . Entonces, la jugadora sevillana del Real Madrid no sabía que su propio padre, que llevaba un año enfermo, había muerto un día antes , noticia que su madre y hermano, que habían viajado a Sídney (Australia) para arroparla en la histórica final, le ocultaron para no desestabilizarla:

“Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribía Olga en Twitter, apenas unas horas después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicase el fallecimiento de su padre y le mostrara sus condolencias: