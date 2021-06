Los superhéroes no hacen cunnilingus: la censura que nadie se esperaba a estas alturas

"Nos dijeron 'no puedes hacer esto, absolutamente, no. Los héroes no hacen eso. Así que respondimos '¿estáis diciendo que los superhéroes son amantes egoístas?'". La explicación que le dieron los jefes de DC Comics (Warner Bros. Entertainment) era que la censura no tenía un motivo sexista sino económico, ya que aunque la serie es para mayores de 18 años, tiene un universo de productos derivados alrededor dirigidos a niños. “Nos dijeron que era difícil vender un juguete de Batman si éste se lo lame a alguien".



Sea por el motivo que sea, la censura del cunnilingus de Batman a Catwoman sigue dando que hablar con un intenso y polémico debate en la red. A muchos fans les ha pillado por sorpresa, ya que la serie no tiene reparo en mostrar otro tipo de escenas sexuales, y ven antiguo que se siga asociando la idea de que la imagen de un hombre practicando sexo oral le resta virilidad.