Los grandes retos de Johnson para el 2022

Aunque suene raro, un año después, el Reino Unido todavía no ha implementado el Brexit al cien por cien porque se ha dado cuenta de que es inviable tal y como lo firmó Johnson. El Reino Unido ha pedido a la UE renegociar el acuerdo y, en concreto , el Protocolo de Irlanda del Norte , que es la salvaguarda que trasladó la frontera comercial en la costa de Irlanda, rompiendo el mercado interior británico. Fue una concesión de Johnson a la UE y supuso una traición a los unionistas, que eran sus socios de gobierno entonces, para poder cerrar el acuerdo y ganar las elecciones. Ahora los unionistas están muy molestos por el devenir en la región. La UE está dispuesta a reducir el papeleo para los británicos en un 50% y los controles a productos alimenticios y fitosanitarios en un 80%. Pero Johnson quiere que se renegocie el Protocolo. La UE se niega y le pide a Johnson que cumpla con lo que firmó. Johnson amenaza con activar unilateralmente el artículo 16 del Protocolo que elimina la frontera interna. El Brexit y el nuevo sistema de inmigración han provocado una escasez de mano de obra y la mayoría de los sectores le reclama que relaje las medidas con los europeos. Las negociaciones se reabrirán este mes. De la resolución de este conflicto, depende el acuerdo de libre comercio entre Reino Unido y Estados Unidos ya que Biden defiende le exige a Johnson que cumpla con lo acordado en el Brexit.

Johnson ganó las elecciones de diciembre de 2019 con una mayoría absoluta de 80 diputados gracias al apoyo de 54 diputados de las circunscripciones electorales del noroeste de Inglaterra, el llamado “muro rojo”, que son los electores tradicionales laboristas, identificados con el color rojo. Por primera vez votaron a Johnson por dos motivos: implementar el Brexit y mejorar su nivel de vida e igualarlo con Londres y con el sur del país. O sea, igualar económicamente el país con una fuerte inversión en infraestructuras y una mejora del nivel de vida. Johnson creó el año pasado un ministerio con este fin, el ministerio de Nivelación, y puso a su hombre de máxima confianza, Michael Gove, al frente. Sin embargo, esta nivelación no solo no se ha materializado, sino que ha empeorado. El coste de la vida en el país ha aumentado de forma preocupante. Los precios de la energía han subido desmesuradamente y Johnson ha decidido subir los impuestos a partir de abril, que es cuando empieza el año fiscal en el Reino Unido, una medida muy impopular, ampliamente criticada no solo desde la oposición sino dentro de su propio partido. La última encuesta de Deltapoll dice que Johnson habría perdido el apoyo en el “muro rojo” ahora mismo y que los laboristas están 16 puntos por delante en intención de voto.