Una tradición muy británica: el asesinato político de sus primeros ministros

Desde Neville Chamberlain hasta Theresa May , más de la mitad de los 16 primeros ministros desde la Segunda Guerra Mundial se vieron obligados a abandonar el cargo antes de culminar el mandato. Los laboristas tampoco son ajenos a la tradición, pero están muy lejos de alcanzar la cota alcanzada por los conservadores aunque sea simplemente porque 12 de esos 16 primeros ministros eran de los suyos.

Los Tories ejercitan el ‘asesinato’ político de sus primeros ministros sin miramientos. Da igual que el finado haya probado su valor con grandes triunfos electorales. En cuanto desprende el olor a derrota, sus huestes no dudan en lanzarlo por la borda. No en vano el Partido Conservador británico es la organización política más longeva y exitosa de Occidente.

Tampoco al laborista Blair le salvaron tres victorias electorales sucesivas. No salió indemne de las secuelas de la guerra de Irak y al final tuvo que cumplir la promesa sucesora que le había hecho a Gordon Brown . A Theresa May la devoró el embrollo del Brexit .

Si el primer ministro no se da por aludido, si se resiste al abandono, si nadie le desafía, el empujón se lo pueden dar los diputados de base del grupo parlamentario, agrupados en el llamado Comité 1922 . Deben el cargo a los electores de su distrito más que al liderazgo del partido. Si creen que su escaño corre peligro por la impopularidad del primer ministro, su lealtad suele situarse un peldaño por debajo del instinto de supervivencia.

El escándalo que rodea a Johnson no tiene precedentes. Una conducta impropia que le afecta directamente, a diferencia del caso Profumo, el escándalo de espionaje y sexo que dio la puntilla a MacMillan. El primer ministro se hunde en las encuestas con cada nueva revelación sobre las fiestas que toleró y alentó en Downing Street saltándose las restricciones que él mismo había impuesto a todo el país por la pandemia. No hay día en el que no tenga que pedir perdón. Por ahora sólo falta un ingrediente indispensable para consumar su 'asesinato' político: el candidato a sucederle.