Los cinco errores que precipitaron la caída de Pablo Casado

El shock psicológico no puede ser más duro. Pablo Casado ha pasado en una semana de celebrar la victoria -escasa, pero victoria- en Castilla y León a dejar el liderazgo del partido. Peor aún. Pablo Casado no entiende por qué tiene que irse si no ha hecho nada malo: sólo quería aclarar un posible caso de corrupción que podía afectar a una alta dirigente de su partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Es injusto. He podido hacer algo mal, pero no he hecho nada malo”, les dijo a los barones territoriales de su partido en la madrugada del miércoles, cuando firmó su renuncia, él, que se veía con un pie en La Moncloa.