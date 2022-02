Guerra abierta Ayuso-Casado: ella cuenta con la calle, él con el aparato del partido

“La destrucción mutua está asegurada. Este asunto les ha matado”, lamenta un dirigente popular con buenas conexiones en Sol y en Génova, aunque si tiene que apostar por alguien cree que en esta guerra Isabel Díaz Ayuso tiene más posibilidades de sobrevivir que Pablo Casado. “Tiene mucha fuerza mediática, y si Isa dice ahora que es virgen, la gente se lo cree. Pero esto se puede llevar por delante a Pablo , si no se lo ha llevado ya”, añade conmocionado porque cree que en su partido y en la sede de la Comunidad de Madrid se han vuelto locos, con acusaciones cruzadas de espionaje y corrupción .

Con la cúpula del PP noqueada porque no se esperaban ese ataque, en Sol preparaban ya el siguiente. Una comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, muy medida y sin preguntas, en la que se presenta como una víctima, y en la que carga contra Casado por urdir un plan en su “cruel” intento de “destruirla” , mientras pasa de puntillas por el tema del contrato que la Comunidad de Madrid asignó a una empresa de un amigo de la familia (250.000 mascarillas por millón y medio de euros en el peor momento de la pandemia), y por el que su hermano recibió una comisión de 283.000 euros según las pesquisas de Génova que desde septiembre estaba investigando internamente este asunto.

A rebufo, en Génova contraatacan, y tras escuchar a Ayuso, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, enfrentado desde hace meses con Sol, anuncia un expediente informativo contra la baronesa madrileña "por acusaciones casi delictivas", y para aclarar la supuesta comisión de su hermano. García Egea insinúa que le guerra por el control del PP de Madrid no es más que una tapadera para tapar un caso de corrupción que afecta a Ayuso . También estudian llevarla a los tribunales. “Una respuesta desproporcionada”, para algunos dirigentes populares, que creen que puede terminar muy mal.

Teodoro García Egea admite que no las tiene , que el 20 de octubre le pidió explicaciones, y que hasta el día de hoy Díaz Ayuso no se las ha dado. "Nunca hemos imputado la comisión de un delito, nunca", ha reconocido el número dos de Casado.

En Génova aseguran que los presidentes autonómicos del PP estaban al corriente de las sospechas en torno a Ayuso, y “lo sabían todo”. Los más afectados por esta guerra total en el PP son el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al que esta crisis sin precedentes, le pilla en plenas negociaciones para conformar gobierno tras las elecciones del 13F, y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el siguiente en enfrentarse a las urnas. Muy enfadados porque temen el precio electoral, no han querido dar su opinión. “Bastante tengo con lo mío”, se quejaba Mañueco, mientras Moreno se quitaba de en medio, forzando la sonrisa: “Yo estoy muy feliz en Andalucía. No me interesa otra cosa ajena a mi tierra”, afirmaba.