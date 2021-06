Sánchez y Aragonès se citan en Moncloa entre síntomas de distensión entre el Gobierno y la Generalitat

Lo bucólico del momento no escondía la tensión entre ambas partes . Más bien la destacaba, por contraste. Torra acudió a Moncloa con su lazo amarillo, compareció tras la entrevista en la librería Blanquerna, la ‘sede’ de la Generalitat en Madrid, no se movió un ápice de sus reivindicaciones.

Esta vez, sin embargo, el panorama presenta otro aspecto. Moncloa no ha anticipado los detalles concretos de la escenografía, si habrá o no paseo, y la cuestión del lazo y el lugar de su comparecencia posterior son extremos que corresponden decidir a la delegación de Aragonès. Lo distinto radica en el clima previo , jalonado esta vez de signos que evidencian cierta distensión.

El President se presenta en Moncloa, además, después de un fin de semana en el que su presencia en la cena inaugural del Mobile , junto a la alcaldesa de Barcelona, el presidente del Gobierno, y especialmente el rey, ha propiciado una imagen de sosiego institucional que no se veía desde hace tiempos.

La pretensión de Moncloa es que ERC orille el maximalismo para empezar a aproximarse en las cuestiones en las que hay opción de acuerdo. Un día antes de verse con el President, y en su primera entrevista tras los indultos, Sánchez insistía eso sí en acotar el espacio negociador: “La Constitución no es un dogma. Pero sí marca el territorio sobre el que podemos dialogar. Dentro hay muchas cosas que podemos hacer”, dijo este lunes en la SER. El presidente, por cierto, y de cara a la mesa de diálogo, no contempla la presencia en ella de Oriol Junqueras. Su “inhabilitación” no se compadece con una representación de gobierno”, ha sido su argumento.