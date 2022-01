Itahiza Domínguez, el científico que se ‘asomó’ al cono del volcán: "Que nadie se acerque, es tóxico"

La zona del cono del volcán sigue siendo zona de exclusión por la concentración de gases tóxicos

Los gases como el monóxido de carbono se filtran de las viviendas y grietas en el suelo

En algunas zonas se miden temperaturas de más de 100 grados en la superficie y en los tubos lávicos más todavía

Días después de que el Pevolca haya dado por concluido la erupción del volcán Cumbre Vieja el peligro no ha terminado. Ahora hay una amenaza invisible: la concentración de gases tóxicos e incluso letales en la zona de exclusión del volcán. Es el turno de los científicos, de acercarse cada vez más al cono, a las coladas pero sigue siendo muy arriesgado. Itahiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), advierte de que la desgasificación cerca del cono volcánico de La Palma es importante. "Nosotros accedemos con medidores de gases y máscaras. Todavía no ha concluido la emergencia y todavía hay riesgos".

NIUS ha hablado con él, que ha vuelto a transmitir su entusiasmo por los aprendido y por lo que queda por aprender. Y manda un mensaje, "la zona sigue en exclusión, que nadie se acerque hay que tener paciencia, todavía quedan días hasta que la lava se enfríe y la gente pueda volver a sus casas. Pero lo harán".

Pregunta. ¿Es peligroso acercarse al cono?

Respuesta. Muy peligroso. Nosotros vamos con medidores de gases, con equipos preparados y con máscaras de gas. Todavía no sabemos lo que nos podemos encontrar. Hay zonas que están muy calientes y la lava de arriba se va enfriando y hace de aislante y evitan que lo de abajo se enfríe rápidamente y por eso va poco a poco desgasificando que no deja que se enfríe lo de dentro y hace que se acumulen los gases, por eso tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. En cualquier momento puede haber un desprendimiento. Donde yo me hice la foto es muy cerca del cono. Y llevaba máscara.

Pregunta. ¿Qué están viendo en el cono del volcán?

Respuesta. En el cono estamos viendo muchos depósitos de azufre que reaccionan con el vapor de agua y se forma el cristal de azufre, por eso hay muchas zonas que se ven amarillas. Además, vemos la desgasificación que es lo más importante. También hemos visto algo curioso con la cámara térmica, las grietas del cono de más temperatura que se van encogiendo a medida que se enfría. El cráter del cono está disminuyendo de tamaño, a veces por los desprendimientos ya que hay mucho material que se ha acumulado muy deprisa y debe asentarse, y porque el cono se va encogiendo a medida que se enfría. Y obviamente todavía hay riesgo de derrumbe en la zona interna, los cráteres son ahora mismo lo más peligroso porque se acumula el gas y puede haber desprendimientos.

P. ¿Sigue habiendo altas temperaturas en algunas zonas?

R. El cono y las coladas están desgasificando y a medida que se enfría van soltando gas. En algunas zonas todavía medimos temperaturas de más de 100 grados en la superficie y en los tubos lávicos más todavía, se ve incandescentes en algunos puntos, eso significa que le queda mucho tiempo para enfriarse del todo en alguna zona, sobre todo en las zonas donde ha habido mas acumulación de gases. La desgasificación del cono, lo que sale principalmente en es vapor de agua pero se mezcla con otros gases. Por eso, todavía hay zonas en las queda mucho tiempo para se pueda acceder. Hay tubos que llegan a los 50 metros bajo tierra y algunas fisuras a 10 metros y 10 metros, ya es mucho para que enfríe en pocos días.

P. ¿Que dicen los medidores de gases?

R. Vamos con medidores de gases y máscaras, esto es importante decirlo, por si aumentan los gases. No siempre las cantidades son altas, aunque en la parte cercana al cono, donde me hice la foto, son relativamente altas pero no peligrosas si llevas la máscara de gas. Pero hay momentos en los que los gases pueden subir. Depende mucho de la meteorología, lo vientos llevan de un lado a otro los gases y los acumulan en algunas zonas. Por eso es peligroso acercarse sin el material adecuado.

P. ¿La concentración de gases es tóxica?

R. Si, sobretodo en la zona del cono donde hay un importante volumen de gases y son gases que pueden ser tóxicos para las personas que no lleven la protección adecuada, es más, pueden ser letales sobre todo en el cono del volcán. Pueden causar daños graves para la salud en cuestión de minutos dependiendo del tiempo de exposición. Por eso lo decimos tantas veces, no es el momento de acercarse al cono ni a las coladas. Hay que tener paciencia, ya llegará el día que se pueda pasear cerca de Cumbre Vieja pero de momento es muy peligroso.

P. ¿Qué daños pueden causar estos gases?

R. Por ejemplo el dióxido de azufre (SO2) es un gas que si se huele, es el que huele a huevo podrido y el olfato es muy sensible. Nosotros lo detectamos antes que los medidores. Este mezclado con el vapor de agua forma el ácido sulfúrico (H2SO4), no huele igual y es más difícil de detectar pero es responsable de fuertes irritaciones en los ojos, membranas mucosas y piel, y si sube el nivel puede causar problemas graves de salud en poco tiempo. Hay un tiempo de exposición y a partir de unos minutos expuesto puedes sufrir un problema grave de salud. Otro de los gases es el monóxido de carbono (el de los tubos de escape), invisible y letal y que se extiende a un área extensa de la zona de exclusión. También el dióxido de carbono, que no es venenoso pero lo que hace es desplazar al oxígeno porque las cantidades que se pueden acumular son importantes y lo que ocurre es que te asfixias, porque no hay oxígeno.

P. ¿Qué zonas son las más peligrosas?

R. Lo más peligroso es por supuesto el cono, pero las coladas también son muy delicadas, no se puede caminar por ellas por riesgo a que haya zonas que se desprenden o se puedan hundir. Por eso, si hay que hacer alguna actuación sobre el terreno vamos con cámaras térmicas para revisar donde puede haber zonas de más temperatura en la zona de exclusión. No podemos poner puertas al campo por eso pedimos a la gente que sea responsable.

P. ¿Qué les podemos decir a los que ansían por volver a sus casas?