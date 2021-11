El tren que une España con China también siente el caos del transporte internacional

Que la logística no es un reloj perfecto lo sabe perfectamente Carlos Santana, el responsable del tren de mercancías más largo del mundo, el que une directamente China con España atravesando ocho países y más de 13.000 kilómetros. A ellos la crisis del transporte internacional de mercancías les ha impactado de lleno pero, en su caso, tras la parálisis obligada del comienzo de la pandemia, ha sido para bien. “Hace muchos meses que no podemos absorber la enorme demanda que tenemos” , explica el director general en España de Yixinou. Y es que, con el transporte marítimo congestionado y la drástica reducción del tráfico aéreo, el tren ha quedado como la gran alternativa para muchas empresas importadoras y exportadoras que trabajan con Asia.

A pesar de lidiar con menos dificultades que sus competidores durante los últimos meses, el tráfico ferroviario tampoco se ha librado de los cuellos de botella que tienen con el alma en vilo a toda la economía global . “Cuando tienes tanta demanda, cuando los puertos secos están trabajando al máximo de su capacidad, se acaban produciendo retrasos. ¡Y nosotros atravesamos ocho países! Es muy complejo y los tiempos se disparan. Hemos pasado de los 16 o17 días que empleábamos en hacer el trayecto entre China y España, a 25 . Aun así, estamos asegurando ese plazo. No tiene nada que ver con la enorme incertidumbre que existe ahora para cargar un barco, que no sabes ni cuándo va a salir.”

“Aunque aún no está cerrada, el pico de la logística para la campaña de navidad se produce en verano. Lo que no llega en agosto o en septiembre, no llega. En estos últimos meses se ha producido muchísima actividad, pero creo que sí que vamos a notar falta de mercancía. Primero porque si hay la mitad de contenedores dando vueltas por el mundo, hay la mitad de insumos intermedios para terminar productos en muchas partes. Y porque, además no todas las fábricas han recuperado la producción al 100%”, explica Santana.