Fuenlabrada como síntoma: "Del cinturón rojo no ha quedado ni la hebilla"

En una terraza, con las del PP

“Encasillar no ha beneficiado a nadie. Y menos a la izquierda. Quien les ha dejado trabajar no ha sido la izquierda, ha sido Ayuso”, dice Núñez en referencia a los hosteleros, los comerciantes y demás profesionales supuestamente beneficiados por la política de la candidata del PP . “Y criminalizarlo ha sido un error. Ellos han comido gracias a eso”.

La opinión del experto: la fatiga pandémica

En la sede de la Agrupación Socialista

- Gracias, no contesta nadie, no debe ser un buen día...

- Pues no. Llevo 40 años y no me he contagiado. Mira. Soy obrera. Limpiadora. Y voto a Vox. Vengo de familia católica. De matrimonio para siempre. Y hay muchas mujeres maltratadas pero también muchos hombres. Siempre votaba al PP, pero lo dejé desde el día que Rajoy se fue de borrachera y dejó el bolso en el sitio. Empecé a votarles con Fraga, porque soy gallega. Pero ahora creo que si alguien puede sacar a España del hoyo, ése es Santiago Abascal.