Cristina Méndez, Pfizer: "Estamos preparados en caso de que una variante se vuelva resistente a la vacuna"

Respuesta: Estamos estudiando la eficacia de nuestra vacuna frente a la COVID-19 a medida que se van conociendo nuevas variantes. En nuestras investigaciones no hemos encontrado ningún signo de que las cepas que circulan actualmente evadan la protección proporcionada por nuestra vacuna frente a formas sintomáticas o graves de la COVID19. Aun así, estamos adoptando medidas para estar preparados en caso de que una variante se vuelva resistente a la vacuna.

En nuestros laboratorios utilizamos pseudovirus que incluyen mutaciones de las variantes circulantes para evaluar, mediante estudios in vitro, si los anticuerpos neutralizantes inducidos en personas vacunadas protegen frente a cada una de estas variantes emergentes.

P: Los científicos advierten de que esta no será la última vez que el virus mute de forma preocupante. Si siguen apareciendo variantes, ¿tienen previsto seguir modificando la vacuna para adaptarse a ellas?

En febrero de este año, anunciamos el inicio de un estudio para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de una tercera dosis (dosis de refuerzo) de nuestra vacuna. Basándonos en los estudios in vitro realizados hasta la fecha y en las observaciones de las pruebas del mundo real, no hemos observado cambios en los niveles de anticuerpos neutralizantes que permitan predecir una reducción significativa de la protección proporcionada por dos dosis de BNT162b2, pero es importante reunir las pruebas clínicas para prepararse en caso de que se necesite una dosis adicional o una vacuna actualizada.

R: Como se informó y publicó anteriormente en The New England Journal of Medicine, el análisis de eficacia final de nuestro estudio de fase III demostró una tasa de eficacia de la vacuna del 95% en los participantes con y sin infección previa por SARS-CoV-2, medida a partir de los 7 días posteriores a la segunda dosis. Respecto a la inmunidad celular, también es decisiva, aunque todavía estamos investigando sus roles específicos.