Qué piensa Feijóo de Vox, de Sánchez y sus recetas económicas para llegar a La Moncloa

“Cuando ves a un gallego en la escalera no sabes si sube o si baja”, afirma el tópico. Alberto Núñez Feijóo tiene fama de ambiguo y lo sabe. “Hay gente que dice que tengo una ideología confusa. Si alguien quiere conocer mi ideología política yo le ofrezco 20 años de biografía política”, responde cuando le preguntan.

El barón gallego aspira ahora no sólo a presidir el PP y liderar la oposición a Pedro Sánchez. Q uiere ser presidente del Gobierno y ofrece como aval esas dos décadas de gestión. Ahora que Putin quiere que “Europa sienta el miedo de la guerra” ¿Cuáles son sus prioridades en política exterior? ¿Qué hará con Vox? ¿Y qué marco de relación establecerá con La Moncloa? En NIUS recogemos las pistas que el barón gallego va dejando con cuenta gotas sobre su proyecto político, para responder a estos interrogantes, y a alguno más.

El barón gallego se ha abierto a cerrar acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Las primeras pistas las dejó en el discurso con el que oficializó su intención de presidir el PP dejando claro que estaba dispuesto a “decir no cuanto toque no, y sí cuando toque decir sí”. De momento le ha dicho sí a Sánchez con su apoyo sin fisuras respecto a la guerra en Ucrania. “Ese es el primer mensaje del PP al Gobierno” , subrayaba esta semana en una entrevista en la COPE.

Al barón gallego no le va lo de la ‘política de trincheras’, y está dispuesto a abandonar el frentismo con el Gobierno que caracterizó la etapa de Casado al frente del PP. “Yo no vengo a insultar a Sánchez. Vengo a ganar a Sánchez”. Ese será su modelo de oposición.

De saque Feijóo marca distancias con la formación de Santiago Abascal. “PP y Vox no son lo mismo. El PP nunca ha sido un partido antiautonomista, ni euroescéptico ni populista, que cuestiona las instituciones de nuestro país y las europeas. Mi partido es el PP y Vox no es el PP”, responde cuando se le pregunta estos días. Claro que Vox en Galicia es residual, hasta el punto de que Abascal no tiene ni un diputado y ni sólo un concejal allí.