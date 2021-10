Sánchez y Casado encarnan las dos posturas en el debate de la luz y la vivienda

Sánchez ha decidido intervenir de manera osada y determinada en el mercado de la luz. Algunos tratan de hacer equilibrios eufemísticos para evitar el término “intervención”, pero no nos engañemos, lo es. No hay que escandalizarse porque un Gobierno lo haga. Lo hacen constantemente. Es más, están para eso. Rajoy intervino en el mercado eléctrico en 2013. Ayuso aprueba ayudas económicas a la natalidad. No todo va a ser laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même.