Las buenas noticias sobre ómicron que nos permiten ser optimistas en 2022

Dos años de pandemia, y esto no ha terminado. Pero ¿estamos mejor que hace un año? Lo estamos , a pesar de la incidencia disparada de casos de covid con la que iniciamos 2022. Todavía estamos batallando, porque cada vez que empezamos a relajarnos, el virus vuelve a hacer de las suyas. 2021 lo hemos cerrado con un nuevo frente abierto en la batalla que libramos contra el SARS-CoV-2 desde diciembre de 2019: ómicron contra las terceras dosis de la vacuna. Mientras tanto, seguimos con mascarillas, con ciertas restricciones, mucha incertidumbre... pero hay motivos para arrancar 2022 con optimismo.

Tenemos vacunas, no una sino varias ya, que nos protegen de la covid grave , de acabar en la UCI o falleciendo, si te infectas. Y la variante a la que nos enfrentamos actualmente, ómicron, es más esquiva para los anticuerpos pero también menos agresiva , causa infecciones más leves que las anteriores.

Si algo ha quedado claro en 2021 es que las vacunas funcionan. Son muy eficaces para lo que se hicieron: evitar la enfermedad grave y los fallecimientos por covid, que han caído en picado entre los vacunados. Pero no evitan el contagio. Lo reducen, aunque no lo impiden. De ahí que estemos inmersos en una ola gigante de asintomáticos. Porque, además, esto se une a que la nueva variante a la que nos enfrentamos es capaz de esquivar mejor la respuesta inmune. Las dos dosis de la vacuna no son suficientes para evitar la infección frente a ómicron.